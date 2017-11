​[COUP DE GUEULE] Ce soir je pleure

Je pleure de voir notre mère nature, notre mère à tous, notre mère si bonne et nourricière, défigurée, salie, souillée, par certains de ses enfants.



Quand donc comprendrez-vous de ne pas laisser vos déchets sur place ? quand donc comprendrez vous que la nature n’est pas un dépotoir.



En plus de plaindre la nature, je plains vos aînés, vos parents. Ils doivent se demander ce qu’ils ont raté dans votre éducation pour que vous vous conduisiez comme une bande de souillons sans aucune once d’éducation.



En plus de plaindre la nature, je plains vos enfants qui seront comme vous car ils n’auront pas eu d’autre modèle.



Même les animaux ne se conduisent pas comme vous. Les philosophes ont dit que l’homme était un animal raisonnable. Mais à mon humble avis les philosophes n’ont pas connu des cochons (censurez moi si vous le voulez) de votre genre.







Passerellois.



je joins au courrier quelques photos avec l'aimable autorisation de celui qui les a prises. les photos ont été prises sur le bord de la rivière langevin ce dimanche 26 novembre 2017